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Халеп возглавила список самых успешных румынок

Теннис

Первая ракетка мира Симона Халеп возглавила список самых успешных румынок, сообщает Business Review. Она набрала 460 очков. Второе место в рейтинге заняла политик, европейский комиссар по региональной политике Корина Крецу (415), третьей стала представительница бизнеса Анка Влад (405).

Также Симона впервые вошла в список 300 самых богатых представителей Румынии, заработав более 20 млн евро в 2017 году. Четвёртый год подряд этот рейтинг возглавляет известный в прошлом теннисист, владелец турнира в Мадриде Ион Цириак.

Халеп — первая румынка, возглавившая рейтинг WTA.

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