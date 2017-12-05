Первая ракетка мира Симона Халеп возглавила список самых успешных румынок, сообщает Business Review. Она набрала 460 очков. Второе место в рейтинге заняла политик, европейский комиссар по региональной политике Корина Крецу (415), третьей стала представительница бизнеса Анка Влад (405).

Также Симона впервые вошла в список 300 самых богатых представителей Румынии, заработав более 20 млн евро в 2017 году. Четвёртый год подряд этот рейтинг возглавляет известный в прошлом теннисист, владелец турнира в Мадриде Ион Цириак.



Халеп — первая румынка, возглавившая рейтинг WTA.

