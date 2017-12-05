Матч Федерера с Кирьосом в Майами признан лучшей игрой сезона по версии ATP

Официальный сайт ATP продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе были определены лучшие матчи года.

Лучшие матчи ATP-тура в 2017 году

1. Майами. Полуфинал. Роджер Федерер (Швейцария) — Ник Кирьос (Австралия) — 7:6 (11:9), 6:7 (9:11), 7:6 (7:5).

2. Мадрид. Третий круг. Доминик Тим (Австрия) — Григор Димитров (Болгария) — 4:6, 6:4, 7:6 (11:9).

3. Монреаль. Второй круг. Гаэль Монфис (Франция) — Кей Нисикори (Япония) — 6:7 (4:7), 7:5, 7:6 (8:6).

4. Доха. Финал. Новак Джокович (Сербия) — Энди Маррей (Великобритания) — 6:3, 5:7, 6:4.

5. Пекин. Первый круг. Рафаэль Надаль (Испания) — Люка Пуи (Франция) — 4:6, 7:6 (8:6), 7:5.