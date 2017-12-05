Кузнецова: такое ощущение, что весь мир на Россию какие-то банки катит

Россиянка Светлана Кузнецова призналась, что следит за допинговым скандалом вокруг российского спорта, и рассказала, как на него реагируют иностранные спортсменки.

«Мы часто обсуждаем это в компании друзей, у меня много друзей-спортсменов. Также я слушала по радио обсуждение – стоит ли показывать Олимпиаду, если туда не пустят сборную России.

Это же деньги. Получится, что мы заплатим МОК за то, что они нас исключили. С другой стороны – зрителям хочется увидеть Игры… В общем, это очень сложный вопрос. Слава богу, мне не нужно его решать. Такого же порядка вопрос и о выступлении под нейтральным флагом – чью бы сторону ни принял человек, будет осуждение со стороны его оппонентов. В этой ситуации мне обидно за спортсменов. Вот у теннисистов много соревнований и помимо Олимпиады. Но в других видах спорта человек живёт ради Игр. Он, может, всю свою карьеру положил ради этого олимпийского старта. А в итоге из-за политических соображений или каких-то других конфликтов его лишают такой возможности. В чём его вина?

Если честно, я очень мало общаюсь в теннисных кругах. Но из разговоров с другими спортсменами могу сказать, что для всех тема допинга очень болезненна. Сейчас принимаются какие-то экстремальные меры борьбы с запрещёнными препаратами. А наша страна выставляется таким образом, что якобы мы все принимаем допинг, а больше его нигде не употребляют. Словно мы какое-то чёрное пятно, а вокруг – всё белое. Это для меня очень обидно. Такое ощущение, что весь мир на Россию какие-то банки катит.

Если честно, я боюсь затрагивать эту тему с иностранными теннисистками. Я хорошо помню, что мельдониевую историю с Шараповой им подали очень своеобразно. Сколько сказок я выслушала на эту тему от игроков, которых я в принципе уважаю! Доказывать что-то бесполезно. Если мне неприятно какая-то позиция, я просто не буду говорить на эту тему.

Ситуация с Эррани? Мне кажется, это вообще не обсуждалось. После Марии все настолько выдохлись, что уже не было никаких сил. Я спросила у пары человек, что там произошло. Но у каждого своя правда», — цитирует Кузнецову «Спорт-экспресс».