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Ди Палермо: Саша Зверев увидел в Федерере ролевую модель

Теннис

Член совета ATP, представитель игроков Джорджио ди Палермо сказал, что, по его мнению, немец Александр Зверев старается брать пример со швейцарца Роджера Федерера.

«Хороший пример поколения Федерера и Надаля очень помог молодым игрокам понять важность того, что теннису нужно что-то давать взамен в вопросах времени и преданности игре. К примеру, Саша Зверев, очень умный от природы парень, увидел в Федерере ролевую модель в имидже и стиле. Он определённо стремится быть так же предан игре», — приводит слова ди Палермо Tennis World USA.

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