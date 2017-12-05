Ди Палермо: Саша Зверев увидел в Федерере ролевую модель

Член совета ATP, представитель игроков Джорджио ди Палермо сказал, что, по его мнению, немец Александр Зверев старается брать пример со швейцарца Роджера Федерера.

«Хороший пример поколения Федерера и Надаля очень помог молодым игрокам понять важность того, что теннису нужно что-то давать взамен в вопросах времени и преданности игре. К примеру, Саша Зверев, очень умный от природы парень, увидел в Федерере ролевую модель в имидже и стиле. Он определённо стремится быть так же предан игре», — приводит слова ди Палермо Tennis World USA.