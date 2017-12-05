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Димитров прекратил сотрудничество со спортивным агентством Федерера

Теннис

Победитель Итогового чемпионата ATP болгарский теннисист Григор Димитров принял решение покинуть спортивное агентство Team8, совладельцем которого является швейцарец Роджер Федерер, сообщает Tennis World USA.

Новым агентом 26-летнего уроженца Хасково стал Георги Стойменов.

В 2013 году Роджер, его агент Тони Годсик и два американских инвестора объявили о создании спортивного агентства Team8. Агентство, в частности, управляет делами аргентинца Хуана-Мартина дель Потро.

Также стало известно, что хорват Борна Чорич покинул агентство Star Swing Sports, одним из клиентов которого является швейцарец Стэн Вавринка.

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