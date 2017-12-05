Имас: Джоковича критикуют за то, что он следует по пути любви

Пепе Имас, духовный наставник серба Новака Джоковича, заявил, что уроженцу Сербии была давно нужна пауза в выступлениях.

«Новаку был нужен перерыв. За всю карьеру у него не случалось психологических спадов. Он дошёл до вершины, продолжал стараться, однако достичь большего не сумел. Травма локтя помогла ему отдохнуть и восстановить силы.

Вместо того чтобы считать Джоковича примером, его критикуют за то, что он следует по пути любви. Но критиковать Новака за то, что он делает, стали лишь тогда, когда у него случил спад формы», — цитирует Имаса El Pais.