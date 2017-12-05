Липман: США отомстили Шараповой, обвинив её в употреблении допинга

Владелец фармацевтической компании, которая производит милдронат, экс-председатель Федерации хоккея Латвии Киров Липман выразил мнение, что россиянка Мария Шарапова понесла наказание за употребление мельдония из-за отказа выступать за сборную США.

«Шарапова высказалась, что принимала мельдоний. Это составная часть милдроната. История с Шараповой предельна понятна. Она согласилась выступать за США на Олимпиаде, в ускоренном порядке получила гражданство США, а затем передумала и решила выступать за Россию. Это возмутило американцев. Это была месть, однозначно», — рассказал Липман в эфире радиостанции Baltkom.

Напомним, что Шарапова отбыла 15-месячную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил и вернулась на корт 26 апреля 2017 года.