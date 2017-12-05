Квитова в шестой раз за семь лет получила награду «За преданность спорту»

Чешка Петра Квитова в шестой раз за последние семь лет и в пятый раз подряд стала обладательницей награды имени Карен Кранцке «За преданность спорту». Победительница в этой номинации определяется путём голосования самих теннисисток. Помимо собственно преданности теннису, в качестве критериев берутся профессионализм и справедливая игра.



Отметим, что двукратная чемпионка Уимблдона (2011, 2014) всегда пользовалась искренними симпатиями многих коллег-теннисисток, поэтому такой выбор был достаточно ожидаем.