Веснина: выступление на ОИ — это мечта, которую отбирают самым подлым способом!

Россиянка Елена Веснина прокомментировала решение Международного олимпийского комитета по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2018 в нейтральном статусе.

«Мы знаем, что такое тяжёлый труд… Годы тренировок, пота, крови, слёз, ради того, чтобы выступить на соревнованиях, на Олимпийских играх! Это мечта, которую отбирают самым подлым способом! Это ужасно несправедливо! Несмотря на решение МОК, давайте поддержим наших спортсменов! Ребята мы с вами! Понимаю, что этот пост мало чем поможет, но пусть ребята знают, что мы их любим и никогда не бросим», – написала Веснина на своей странице в «Инстаграме».