Шафаржова стала обладательницей награды WTA имени Пичи Келлмейер

Чешка Люси Шафаржова четвёртый год подряд стала обладательницей награды имени первого президента WТА Пичи Келлмейер за работу на благо теннисисток, сообщает официальный сайт тура. Победительница в этой номинации определяется путём голосования игроков.

Ранее этой награды, в частности, удостаивались бельгийка Ким Клейстерс, итальянка Франческа Скьявоне и американка Винус Уильямс.

«Получить признание коллег — это особенное чувство. Я очень рада», — сказала Шафаржова.

Ранее стало известно, что чешка Петра Квитова в шестой раз за последние семь лет и в пятый раз подряд стала обладательницей награды имени Карен Кранцке «За преданность спорту».