Квитова: для меня самое важное — это уважение

Чешка Петра Квитова прокомментировала получение награды имени Карен Кранцке «За преданность спорту». Победительница в этой номинации определяется путём голосования самих теннисисток. Квитова выиграла эту награду в шестой раз за последние семь лет и в пятый раз подряд.

«Я знаю, что уже несколько раз выигрывала эту награду, но этот год — особенный для меня, потому что первую половину сезона я пропустила. Мы бойцы, соперники, но с другой стороны являемся коллегами. Для меня самое важное — это уважение», — цитирует Квитову официальный сайт тура.