Андрееску признана лучшей теннисисткой Канады по итогам 2017 года

17-летняя Бьянка Андрееску была признана лучшей теннисисткой Канады по итогам 2017 года, сообщает официальный сайт тура. Также она победила в номинациях «Лучший игрок в одиночном разряде» и «Юниорка года». В 2017 году Бьянка выиграла юниорские Australian Open и «Ролан Гаррос» в парном разряде.

«Завоевание этих трёх наград говорит о том, что прошедший год стал для меня переходным. Я хочу поблагодарить своих тренеров за поддержку и упорный труд на протяжении сезона. Без них это было бы невозможно», — сказала Андрееску.

Габриэла Дабровски была названа лучшим парным игроком года, а Кэрол Чжао — самой прогрессирующей теннисисткой Канады.