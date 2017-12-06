Надаль, Федерер, Джокович, Маррей, Вавринка вошли в состав участников AO-2018

Стал известен состав участников первого турнира «Большого шлема» 2018 года — Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт с 15 по 28 января.

В частности, заявки подали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, болгарин Григор Димитров, серб Новак Джокович, британец Энди Маррей, немец Александр Зверев, японец Кей Нисикори, канадец Милош Раонич.

Россию на Australian Open представят Евгений Донской, Карен Хачанов, Михаил Южный, Андрей Рублёв, Даниил Медведев.

Полный состав участников опубликовал в «Твиттере» журналист Михал Самульски.