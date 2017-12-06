Тили: участие Серены в Australian Open 2018 весьма вероятно

Директор Открытого чемпионата Австралии Крэйг Тили предположил, что бывшая первая ракетка мира, 23-кратная победительница соревнований «Большого шлема» американка Серена Уильямс, в сентябре ставшая мамой, сможет принять участие в турнире в январе 2018 года.

«Участие Серены в Australian Open весьма вероятно. Она получила визу, подала заявку, тренируется. Нам кажется, она будет готова выступить в Мельбурне», — приводит слова Тили Herald Sun.

Уроженка Сагинау является действующей победительницей Открытого чемпионата Австралии.