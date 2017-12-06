Квитова: с нетерпением жду начала сезона. Я обожаю Австралию

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», чешская теннисистка Петра Квитова рассказала о своих планах на начало сезона и призналась, что с нетерпением ждём австралийских турниров.

«26 декабря я лечу в Австралию, где сыграю в Брисбене. Два дня я проведу со своей семьёй на Рождество, а затем улечу. Но должна сказать, что с нетерпением жду этого. Я обожаю Австралию: людей, погоду – всё. Для меня это теннис и Австралия в качестве бонуса. А также матчи. Да, я такая скучная», — цитирует Квитову WTA Insider.