Конта: рада подтвердить, что Джойс присоединяется к моей команде на 2018 год

Британка Йоханна Конта официально подтвердила, что её новым тренером стал бывший наставник россиянки Марии Шараповой и представительницы Беларуси Виктории Азаренко Майкл Джойс.

«Я рада подтвердить, что Майкл Джойс присоединяется к моей команде на 2018 год. Майкл — невероятный тренер с большим опытом. Я очень рада, что буду работать с ним. 2017 год получился удивительным, но я чувствую, что впереди меня ждёт нечто большее. Наш первый турнир с начала сотрудничества будет в Брисбене. Мы планируем, что Майкл будет сопровождать меня на соревнованиях до 2018 года», — цитирует Конту официальный сайт WTA.