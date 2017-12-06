На Итоговом чемпионате WTA был установлен рекорд посещаемости

На Итоговом чемпионате WTA 2017 года в Сингапуре был установлен рекорд посещаемости. Матчи престижного турнира посетили 133 тыс. зрителей, что на 36% больше, чем в прошлом году, сообщает официальный сайт тура.

Также увеличилось количество зрителей, которые следили за матчами Итогового чемпионата в социальных сетях. В 2016 году этот показатель составил 22,9 млн человек, в 2017-м — 27,8 млн.

В женском одиночном разряде титул завоевала бывшая первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки. В парном разряде первенствовали чешка Андреа Главачкова и венгерка Тимя Бабош.