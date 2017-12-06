Третья ракетка мира болгарин Григор Димитров собирается написать автобиографию. Об этом рассказал отец 26-летнего теннисиста Димитар Господинов.

«Григор гордится, что он болгарин, и собирается в ближайшем будущем написать автобиографию. В этой книге он намерен честно рассказать о своей жизни, не скрывая правды», — приводит слова Господинова Novinite.

Напомним, что Димитров завершил сезон 2017 года победой на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне, одолев в финале бельгийца Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.