Бхупати: Серена очень хотела сыграть в IPTL, но мы не нашли денег

Известный парный теннисист из Индии Махеш Бхупати, одна из ключевых фигур в основании и проведении Международной теннисной премьер-лиги (IPTL), объяснил причины отмены соревнований в этом сезоне.



«Мы пытались и пытаемся сделать всё возможное, но у нас есть финансовые трудности. Серена очень сильно поддерживала нас и действительно хотела приехать, сыграть несколько матчей перед началом нового сезона в Австралии, но нам не удалось найти деньги», — приводит слова Бхупати Tennis World USA.

IPTL была впервые проведена в 2014 году и изначально собирала звёздный состав — как действующих звёздных игроков, так и легенд прошлого, но с потерей финансирования потеряла и в уровне участников, и в зрительском интересе.