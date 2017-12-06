Жеребьёвка Australian Open — 2018 перенесена на день раньше

Федерация тенниса Австралии приняла решение о переносе даты проведения жеребьёвки основной сетки Australian Open. Жеребьёвка мужской и женской основных сеток соревнований пройдёт вечером в четверг, 11 января, а не утром в пятницу, 12 января, как планировалось ранее, сообщает в своём блоге в сети «Твиттер» журналистка Кэрол Бушар.

Соревнования в рамках первого в сезоне турнира серии «Большого шлема» пройдут в Мельбурне с 15 по 28 января. Ранее стали известны заявочные листы мужской и женской части соревнований.