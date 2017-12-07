Эракович снялась с турнира в Окленде и Australian Open

Новозеландская теннисистка Марина Эракович приняла решение сняться с турнира в Окленде и Открытого чемпионата Австралии, которые пройдут в январе 2018 года, из-за травмы спины.

«С огромным сожалением я подтверждаю, что не сыграю в Окленде и на Australian Open. Из-за травмы спины мне нужно больше времени на восстановление. Точная дата возвращения на корт пока неизвестна. Я постараюсь использовать защищённый рейтинг.

Я решила использовать свободное время, сменив теннисную обувь на вьетнамки, чтобы насладиться пляжами Новой Зеландии. Я не смогу приехать в Окленд, но желаю, чтобы турнир прошёл очень успешно», — цитирует Эракович официальный сайт тура.