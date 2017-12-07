9 разных теннисисток выиграли 9 крупнейших турниров сезона впервые с 2009 года

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона. В 2017 году пять теннисисток возглавляли рейтинг WTA, а девять крупнейших турниров выиграли девять разных игроков (впервые с 2009 года).

Впервые с 2005 года пять разных теннисисток победили на турнирах «Большого шлема» и на Итоговом чемпионате WTA.

Победительницы турниров «Большого шлема»: Australian Open — Серена Уильямс (США), «Ролан Гаррос» — Елена Остапенко (Латвия), Уимблдон — Гарбинье Мугуруса (Испания), US Open – Слоан Стивенс (США).

Победительницы турниров Premier Mandatory и Итогового чемпионата WTA: Индиан-Уэллс — Елена Веснина (Россия), Майами — Йоханна Конта (Великобритания), Мадрид — Симона Халеп (Румыния), Пекин — Каролин Гарсия (Франция), Итоговый чемпионат — Каролина Возняцки (Дания).

Лидеры посева, завоевавшие титул: Анастасия Павлюченкова (Россия) — Рабат; Элина Свитолина (Украина) — Стамбул, Тайбэй; Елена Остапенко (Латвия) — Сеул; Кики Бертенс (Нидерланды) — Нюрнберг; Тимя Бабош (Венгрия) — Будапешт.

Чемпионками турниров (соревнования «Большого шлема» и турниры Premier Mandatory), не будучи сеяными, стали представительница Латвии Елена Остапенко («Ролан Гаррос»), американка Слоан Стивенс (US Open) и француженка Каролин Гарсия (Пекин).

Чемпионками турниров (Premier 5 and Premier Tournaments), не будучи сеяными, стали француженки Каролин Гарсия (Ухань) и Кристина Младенович (Франция), россиянка Дарья Касаткина (Чарльстон), немка Лаура Зигемунд (Штутгарт) и австралийка Дарья Гаврилова (Нью-Хэйвен).

Чемпионками турниров категории International, не будучи сеяными, стали 13 теннисисток. В этот список попала россиянка Мария Шарапова (Тяньцзинь).