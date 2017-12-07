В. Уильямс: в детстве мы ложились при звуке выхлопа — он похож на выстрел

Американка Винус Уильямс после благотворительного мероприятия, посвященного сбору средств в фонд центра, носящего имя её погибшей сестры, продолжила речь Серены про насилие. Йетунда Прайс была застрелена во время ссоры с жителями одного из домов в США в 2003-м. Ей был 31 год.



«Насилие разрушает не только жизни семьи жертвы, но и жизни семьи убийцы. Представьте, какого матери или отцу человека, совершившего такое. Думаю, день, когда им пришлось рассказать детям нашей сестры о том, что случилось с их мамой, стал одним из самых трудных в их жизни.



Мы росли в таком районе, где нас в детстве учили на всякий случай всегда ложиться на землю при звуке громкого автомобильного выхлопа, потому что он очень похож на звук выстрела. Тем не менее, наш отец всегда поднимал нас по утрам и вёл тренироваться», — цитирует Винус Tennis World USA.