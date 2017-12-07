Дель Потро вошёл в число номинантов аргентинской премии Premios Olimpia

Аргентинские теннисисты Хуан-Мартин дель Потро, Диего Шварцман и Аксель Геллер вошли в число номинантов на престижную аргентинскую спортивную награду — Premios Olimpia. Церемония вручения призов состоится 19 декабря, сообщает La Nacion.

Дель Потро ранее выигрывал эту награду в 2009, 2011, 2012, 2013 и 2016 годах.

Хуан-Мартин в прошедшем сезоне выиграл турнир в Стокгольме. Шварцман дошёл до четвертьфинала US Open.

В 2017 году Геллер выиграл юниорский Уимблдон в парном разряде, а также дошёл до финала юниорских US Open и Уимблдона в одиночке.