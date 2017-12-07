Кирьос и Димитров сыграют на турнире в Штутгарте в июне 2018 года

Австралийский теннисист Ник Кирьос и победитель Итогового чемпионата ATP 2017 года болгарин Григор Димитров сыграют на турнире в Штутгарте, который пройдёт в июне 2018 года. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Жозе Моргадо.

Вторая ракетка мира представитель Швейцарии Роджер Федерер пока своё участие не подтвердил.

Действующим победителем турнира в Штутгарте является французский теннисист Люка Пуи. В финале он в трёх партиях обыграл представителя Испании Фелисьяно Лопеса со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:4.