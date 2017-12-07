Ли: конечно, мы с Возняцки хотим детей

Американский баскетболист Дэвид Ли, являющийся женихом бывшей первой ракетки мира датской теннисистки Каролины Возняцки, сообщил, что они очень хотят детей и уже обсудили этот вопрос.

«Конечно, мы хотим детей. Мы уже говорили об этом. Я по-настоящему счастлив, что мы будем вместе», — приводит слова Ли Se Og Hoer.

Каролина Возняцки завершила сезон первой в карьере победой на Итоговом чемпионате WTA. В рейтинге WTA в настоящее время она располагается на третьей строчке. О помолвке с Ли уроженка Оденсе сообщила в ноябре.