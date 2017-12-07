7 декабря Петербург проведёт презентацию как кандидат на Итоговый чемпионат WTA

7 декабря в штаб-квартире WTA в Санкт-Петербурге (США) состоится презентация городов, подавших заявку на проведение Итогового турнира WTA начиная c 2019 года. Кандидатами являются Санкт-Петербург (Россия), Манчестер (Великобритания), Прага (Чехия), Шэньчжэнь (Китай), а также Сингапур, который в 2018 году примет Итоговый чемпионат в пятый раз подряд и намерен продлить соглашение.

Директорат WTA объявит о месте проведения турнира с 2019 года в апреле 2018 года.

Руководство WTA в конце января приедет в Санкт-Петербург с проверкой готовности к проведению Итогового чемпионата.