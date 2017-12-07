А. Радваньска: я молилась, чтобы этот год поскорее закончился

Бывшая вторая ракетка мира, польская теннисистка Агнешка Радваньска призналась, что прошедший сезон был очень тяжёлым для неё. В рейтинге WTA уроженка Кракова занимает 28-ю строчку.

«Определённо это был очень тяжёлый год. У меня была пара травм, к тому же я подхватила пару вирусов. Сложно было подходить к каждому турниру «Большого шлема» без подготовки. Я молилась, чтобы этот год поскорее закончился. В 2018 году я всё начну заново. Посмотрим, как всё получится, но не думаю, что может быть хуже», — цитирует Радваньскую Sport360.