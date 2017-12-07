Мугуруса сыграет на турнире в Монтеррее в апреле 2018 года

Вторая ракетка мира, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса подтвердила своё участие в турнире в Монтеррее, который пройдёт со 2 по 8 апреля 2018 года. Уроженка Каракаса ранее выступала на этих соревнованиях в 2014 году. Тогда в первом круге она уступила представительнице Хорватии Донне Векич.

«Я очень рада возможности выступить в Монтеррее, в 10-м розыгрыше турнира», — приводит слова Мугурусы Tennis World USA.

Бывшая первая ракетка мира в 2017 года завоевала титулы на Уимблдоне и на турнире в Цинциннати.