Надаль: когда Джокович находился на пике, он был непобедим

Испанец Рафаэль Надаль признался, что считает швейцарца Роджера Федерера самым сильным игроком, с которым он когда-либо встречался, но при этом отметил и игру серба Новака Джоковича.

«Это сложный вопрос. По количеству титулов и достижений Федерер — лучший теннисист в истории. Является ли он лучшим теннисистом, с которым я когда-либо играл? Пожалуй, да. Но я играл и с великолепным Джоковичем. Есть и другие замечательные игроки.

Было бы нечестно сказать, что Федерер — не самый сильный соперник, с которым я играл. Его трофеи говорят сами за себя. Но в техническом плане, когда Джокович находился на пике, он был непобедим», — цитирует Надаля Cadena Ser.