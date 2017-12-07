Филиппуссис: Федерер — лучший теннисист в истории, Надаль сразу за ним

Бывшая восьмая ракетка мира австралиец Марк Филиппуссис рассказал, кого считает лучшим теннисистом в истории.

«Я считаю, что лучшим сейчас является Федерер. Сразу за ним располагается Надаль, отстающий на три титула серии „Большого шлема“. Он очень хорош. Думаю, решение отдохнуть немного после 2016 года было умным и правильным. Нам невероятно повезло, что мы можем видеть выступления этих величайших игроков, которые нередко играют между собой», — приводит слова Филиппуссиса L'Equipe.

Филиппуссис одержал одну победу в пяти матчах с Федерером.