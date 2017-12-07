Хьюитт: надеюсь, Кирьос и Томич через матчи наберут форму в начале сезона

Экс первая ракетка мира, капитан сборной Австралии Кубка Дэвиса Ллейтон Хьюитт оценил подготовку Ника Кирьоса и Бернарда Томича к новому сезону.

«Считаю правильным решением участие Томича в квалификации Открытого чемпионата Австралии. Ему не хватает тренировок и игровой практики.

Ник проделал большую работу в тренажёрном зале и на теннисном корте. Он завершил сезон немного раньше, так что пытается по максимуму подготовиться к новому соревновательному циклу. Надеюсь, и Ник, и Бернард через матчи наберут хорошую форму", — приводит слова Хьюитта The Age.