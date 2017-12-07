Кэхилл: Джокович очень нравится Агасси как человек

Даррен Кэхилл, тренер первой ракетки мира румынки Симоны Халеп, поделился ожиданиями от сотрудничества серба Новака Джоковича и американца Андре Агасси.

«Мне нравится тот факт, что Андре увлечён теннисом и отдаёт все силы и эмоции сотрудничеству с Новаком. Как только они впервые пообщались по телефону, сразу же нашли общий язык и проговорили несколько часов. Андре очень нравится Новак как человек, он его невероятно уважает. Думаю, это должно стать фундаментом успешного сотрудничества», — приводит слова Кэхилла The New York Times.