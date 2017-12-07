Источник: Азаренко попросила «уайлд-кард» у организаторов Australian Open

Двукратная победительница турниров серии «Большого шлема», экс первая ракетка мира белоруска Виктория Азаренко попросила у организаторов Открытого чемпионата Австралии «уайлд-кард» в основную сетку, сообщает журналист New York Times Кристофер Клэри.

Напомним, что 28-летняя минчанка, дважды побеждавшая на турнире Grand Slam в Мельбурне, на данный момент занимает 210-е место в рейтинге WТА. Таким образом, Виктория в случае отказа организаторов предоставить ей специальное приглашение сможет выступить в квалификации.