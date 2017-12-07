39-я ракетка мира, швейцарка Тимя Бачински, объявила о помолвке со своим молодым человеком — Андреасом Блаттнером.

«Да, и ещё раз да! Я счастлива и горда, что уже пять лет являюсь частью твоей жизни. С нетерпением жду следующих лет. Люблю тебя, Андреас», — написала Бачински на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Бачински.

28-летняя Тимя за карьеру завоевала четыре титула на соревнованиях WТА, а её наивысшей позицией в женской табели о рангах была девятая строчка, на которой она располагалась в мае 2016 года.