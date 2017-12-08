Скатов уверенно вышел в четвертьфинал Orange Bowl

Российский теннисист Тимофей Скатов, посеянный на престижном юниорском турнире Orange Bowl под первым номером, вышел в четвертьфинал, в двух партиях разгромив представителя Чехии Йонаса Форейтека со счётом 6:2, 6:0.

За выход в полуфинал соревнований Скатов поспорит с представителем Хорватии Адмиром Календером. В женском турнире Россия не представлена.

В 2016 году победителями Orange Bowl стали серб Миомир Кецманович и представительница Словении Кайя Джуван. Соревнования в Плантейшене завершатся 10 декабря.