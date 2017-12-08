Маррей, С. Уильямс, братья Брайан приняли участие в благотворительном турнире

Американцы Майк и Боб Брайаны, британец Энди Маррей, а также легенда гольфа американец Джек Никлаус провели комбинированный турнир по гольфу и теннису под названием 'Fore Love', главной целью которого стал сбор средств для благотворительных фондов помощи детям — Bryan Bros. Foundation и Nicklaus Children's Health Care Foundation, сообщает официальный сайт тура.

В первый день турнира участники могли сыграть в теннис с Марреем, братьями Брайан, американкой Сереной Уильямс, канадкой Эжени Бушар, немцем Томми Хаасом и другими профессиональными теннисистами, а во второй — в гольф с Никлаусом, Джастином Томасом, Рикки Фаулером, Лукасом Гловером и другими. Каждый участник благотворительного турнира заплатил взнос в размере $50 тыс.

В итоге организатором удалось собрать $1,1 млн.

Фото доступно в «твиттере» ATP.