Конта: после Уимблдона люди стали больше узнавать меня

Британская теннисистка Йоханна Конта рассказала о смене тренера и призналась, что её стали больше узнавать на улице.

«Майкл Джойс — невероятный тренер с огромным опытом. Я очень рада возможности поработать с ним. Мы с Вимом Фиссеттом расстались друзьями. Я желаю ему всего лучшего. Мы многого добились вместе. Я хочу поблагодарить его за терпение и упорный труд.

Думаю, я в целом прибавила за последние пару лет благодаря полученному опыту. То, как я справлялась на Australian Open и Уимблдоне, помогло мне стать сильнее. Без того опыта всё могло быть иначе.

После Уимблдона люди стали больше узнавать меня. Я заметила, что люди начинали шептаться, увидев меня, и показывать пальцем или неотрывно смотреть. Я проходила мимо стенда с газетами и везде видела своё лицо. Я просто замирала и не знала, куда смотреть.

После окончания сезона я просто наслаждалась временем, проведённым дома. Это дало ощущение комфорта, спокойствия и безопасности. С таким ощущением можно добиться отличных результатов», — цитирует Конту The Independent.