Спонсор Серены Уильямс назовёт офисное здание в её честь

Многолетний спонсор американки Серены Уильямс всемирно известный производитель спортивной одежды и обуви Nike намерен назвать одно из своих новых офисных зданий в Бивертоне в честь 23-кратной победительницы турниров «Большого шлема», сообщает официальный сайт тура. Строительство четырёх новых зданий завершится в 2019 году.

«Результаты Серены на турнирах «Большого шлема» — несравненные 23 титула в одиночном разряде — укрепляют её в статусе одной из величайших и самых вдохновляющих спортсменок всех времён», — говорится в заявлении.