Карвальо: дель Потро сказал, что сыграет в Рио-де-Жанейро, если сменим покрытие

Директор турнира в Рио-де-Жанейро Луис Карвальо сообщил, что в ближайшие годы турнир может переехать на новую арену. Это позволит перейти с грунтового на хардовое покрытие, что поможет в привлечении топ-игроков.

«Мы уже долгое время пытаемся сделать это. Мы хотели пригласить Хуан-Мартина дель Потро, но, к сожалению, в 2018 году он у нас не сыграет. В это время года он выступает на харде. Он сказал, что если мы поменяем покрытие, то он выступит в Рио-де-Жанейро», — приводит слова Карвальо Tennis World USA.