Кафельников: деньги даются, чтобы их тратить, и я жил в своё удовольствие

Экс первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, олимпийский чемпион Евгений Кафельников вспомнил о моменте ухода из тенниса и рассказал о связанной с ним мечте.



Не считаю ли я, что рано закончил карьеру? Агасси играл до 36, Беккер закончил в 30. Я – без одного месяца в 30 лет. Тогда я считал, что это пиковый возраст для спортсмена, когда нужно заканчивать. В последний год моих выступлений у меня не было результатов, которых я ждал от самого себя. Находился не на том месте, где должен был. Моё время заканчивать карьеру пришло. Я себя относил к мировой элите, а последний год показал, что это не так. Занимал 42-е место в мировом рейтинге, а для меня это неприемлемо. Понял, что мои звёздные годы уже позади, было тяжело бороться с молодыми, 20-летними ребятами, которые в физических возможностях меня превосходили. Это очень сложно.



Что касается моего нынешнего финансового состояния в сравнении с тем, которое было в конце карьеры, то, естественно, что-то профукал. Деньги на то и даются, чтобы их тратить. Я не складывал их пачками под матрасом, не спал на них, не тратя. Жил в своё удовольствие и до сих пор так живу, имея материальный запас. Надеюсь, что мне его хватит до конца моих дней.



Остались ли у меня какие-то нереализованные мечты? Чтобы мой племянник добился таких же результатов в теннисе, как и я, а может, и больших Сейчас ему семь лет. Я его вижу тем, с кем я бы хотел работать как тренер. Но уделять ему личное время я смогу лишь через пару лет, когда он окрепнет. Займусь им лично. Это к тому, где бы я мог себя ещё реализовать», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату», полная версия которого доступна на сайте.