Чилич закончил сотрудничество с Бьоркманом

Хорват Марин Чилич сообщил, что больше не будет работать со шведом Йонасом Бьоркманом, который тренировал его больше года.



«Хочу сообщить своим фанатам, что после 16 месяцев успешного сотрудничества мы с Йонасом Бьоркманом решили прекратить совместную работу.



Мы показывали отличные результаты во время этого сотрудничества, и у нас замечательные взаимоотношения. Работать с Йонасом было настоящим удовольствием. Я хочу поблагодарить его за приложенные усилия и желаю ему всего наилучшего — и в работе, и в жизни», — написал Чилич на своей странице в «Фейсбуке».