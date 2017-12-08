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Чилич закончил сотрудничество с Бьоркманом

Теннис

Хорват Марин Чилич сообщил, что больше не будет работать со шведом Йонасом Бьоркманом, который тренировал его больше года.

«Хочу сообщить своим фанатам, что после 16 месяцев успешного сотрудничества мы с Йонасом Бьоркманом решили прекратить совместную работу.

Мы показывали отличные результаты во время этого сотрудничества, и у нас замечательные взаимоотношения. Работать с Йонасом было настоящим удовольствием. Я хочу поблагодарить его за приложенные усилия и желаю ему всего наилучшего — и в работе, и в жизни», — написал Чилич на своей странице в «Фейсбуке».

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