Беккер: следующий сезон станет определяющим для А. Зверева

Экс первая ракетка мира немец Борис Беккер поделился ожиданиями от выступления своего соотечественника Александра Зверева в следующем сезоне.

«Следующий сезон станет поворотным моментом для Зверева. Второй год всегда всё ставит на места, он будет даже труднее для Саши. Раздевалка не спит. Другие игроки знают, как действовать, чтобы достичь успеха в матчах с ним.

Его рейтинг примечателен, учитывая результаты на турнирах «Большого шлема». Их можно и нужно улучшать, время на стороне Зверева. Нельзя ожидать, что он за полгода поднимется с четвёртого на первое место. Это не реалистично", — приводит слова Беккера Tennis Magazin.