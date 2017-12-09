Тим: до сих пор не верю, что второй год подряд завершил в топ-10

Пятая ракетка мира австриец Доминик Тим подвёл итоги минувшего сезона и поделился подробностями подготовки к турнирам 2018 года.

«Завершился ещё один год, который был полон ярких эмоций, тяжёлых поражение и потрясающих побед. До сих пор не могу поверить, что второй год кряду завершил сезон в топ-10. В целом я доволен итогами сезона, несмотря на не самое удачное его завершение. На всех четырёх турнирах серии „Большого шлема“ я дошёл до второй недели, добрался до полуфинала „Ролан Гаррос“, финала турнира серии „Мастерс“ и вновь квалифицировался на Итоговый чемпионат в Лондон.

Сейчас я упорно работаю на Тенерифе, чтобы подойти к новому сезону в оптимальной форме. Спасибо всем за поддержку", — написал Тим на своей странице в сети «Фейсбук».