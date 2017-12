В США выпущены ёлочные игрушки в виде Серены Уильямс

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американка Серена Уильямс стала одним из прототипов серии ёлочных игрушек, выпущенных организацией Women To Look Up To, призванной продвигать наиболее вдохновляющих женщин современности. Помимо Серены авторы коллекции изготовили верхушки в виде фигурок певицы Бейонсе и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Все игрушки напечатаны на 3D-принтере. Стоимость фигурок, доступных для приобретения в четырёх размерах, составит от 80 до 700 фунтов, а все вырученные средства пойдут на реализацию проектов организации.