Хачанов: тяжёлые тренировочные дни с Андреем Рублёвым

Россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв вместе готовятся к старту следующего сезона. На данный момент Карен занимает 45-е место в рейтинге АТР, а Андрей является 39-й ракеткой мира.

«Тяжёлые тренировочные дни с мои братом Андреем Рублёвым», — написал Хачанов на своей странице в сети «Твиттер».

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Хачанова.

Оба теннисиста собираются начать новый соревновательный цикл на турнире в Окленде, который пройдёт на харде в Новой Зеландии с 8 по 13 января. В ноябре Хачанов завершил сотрудничество с тренером Гало Бланко.