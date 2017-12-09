Веснина побывала на матче КХЛ между ХК «Сочи» и СКА

Российская теннисистка Елена Веснина побывала на матче регулярного чемпионата КХЛ между «ХК» Сочи и СКА из Санкт-Петербурга, после чего поделилась впечатлениями от этой игры.



«Атмосфера невероятная. Я очень рада, что мне удалось сделать такое, можно сказать, историческое вбрасывание. Две очень сильные команды играли, стадион был почти целиком заполнен. Очень приятно видеть так много болельщиков с обеих сторон.



Была удивлена, что есть такой конкурс (с бросанием теннисных мячей на лёд. — Прим. «Чемпионата»). С большим удовольствием приняла в нём участие. Не знаю, как он сложился, но мне кажется, что объединять два таких прекрасных вида спорта, как хоккей и теннис, — очень хорошая идея, тем более что у них много общего.



Мне бы хотелось в первую очередь пожелать, чтобы ребята пробились в плей-офф, показали хороший хоккей. Чтобы без травм, с хорошим настроением, боевым настроем — и тогда всё получится.



Болельщикам желаю, чтобы любимая команда как можно чаще радовала своими победами, своим хоккеем, множеством забитых шайб. Всем здоровья и удачи!» — сказала Веснина в интервью пресс-службе ХК «Сочи», которое можно посмотреть в «твиттере» команды.