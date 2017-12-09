Стэнфордский университет отказал в праве проведения турнира на своих кортах

Стэнфордский университет, на протяжении 21 года предоставлявший свои корты для проведения спонсируемого IMG турнира WTA, сообщил об изменении своей политики. Это связано с изменением корпоративного устава университета, который теперь не предполагает возможности проведения коммерческих соревнований на его территории. IMG предложил университету в несколько раз увеличить плату за аренду кортов, и руководство поначалу согласилось, но затем отвергло это предложение.



Теперь IMG ищет варианты проведения турнира на какой-либо площадке неподалёку, поскольку не хочет переносить его в другой регион. Времени на принятие решения у компании немного — определиться нужно заранее, а турнир всегда открывал US Open Series, проходя в конце июля — начале августа.