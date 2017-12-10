Американский астронавт может сыграть с российским коллегой в теннис в космосе

Американский астронавт Эндрю Джей Фьюстел, который отправится на Международную космическую станцию 9 марта 2018 года в рамках «Экспедиции 55» вместе со своим соотечественником Рики Арнольдом и россиянином Олегом Артемьевым, намерен сыграть в теннис в космосе в рамках проекта Net Generation, занимающегося популяризацией тенниса. Об этом сообщает официальный сайт USTA.



«Вы ещё не в курсе, но, возможно, мы с вами проведём теннисный поединок в космосе», — сказал Фьюстел в рамках пресс-конференции в NASA. Пока неизвестнО, кто из астронавтов станет его соперником.