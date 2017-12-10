Ито стал отцом

29-летний японец Тацума Ито, завершивший сезон-2017 на 153-й строчке рейтинг-листа, стал отцом. Фотографию Ито с его ребёнком можно посмотреть в «твиттере».



За карьеру Ито заработал больше миллиона долларов призовых. Хотя на турнирах «Большого шлема» Тацума выиграл всего три матча, он поднимался на 60-ю строчку, во многом благодаря успехам на турнирах серии «челленджер». В сезоне-2017 Ито лишь дважды выступал в основных сетках турниров ATP и не выиграл ни одного матча, набирая очки на челленджерах.